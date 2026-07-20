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Wohnquartier Pleine vue mer 3 pieces

Tel-Aviv, Israel
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Wohnquartier Pleine vue mer 3 pieces
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ID: 38333
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

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Außergewöhnliche Wohnung zum Verkauf mit Blick auf das Meer mit allen Einrichtungen eines Hotels! Hochgeschoss mit Aufzug. 3 Zimmer, 2 Badezimmer, 90m2 + 3 Balkone von jeweils 2m2. 1 Parkplatz, 1 Keller. Erste Linie des Meeres. Preis: 7.250.000. Gebühren: 2.500/Monat. Arnona: 1.000 im Monat.

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