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Wohnquartier Espaces de bureaux givat shaoul

Jerusalem, Israel
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ID: 37781
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Kanfei Nesharim

Über den Komplex

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Neu auf dem Markt zum Verkauf im Bezirk Givat Shaoul am Eingang von Jerusalem über den Highway 16, am Fuß der zukünftigen grünen Straßenbahnlinie für Anfang 2026 geplant, im Projekt der modernen Büros der Turm von Eagles, auch bekannt als Migdal HaTaguid. Ein 9-stöckiger Turm (mit einer 8-stöckigen Ergänzung im Fortschritt) mit üppiger Eingangshalle, Wache und Tiefgarage zur Miete. Im 7. Stock, neuer Büroraum und nach der Arbeit, ausgestattet mit Zentralklima und Strom. Grossfläche von 162m2 mit Kochnische. Möglichkeit, auf dem gleichen Plateau zwei andere Büros zu erreichen, um eine Gesamtfläche von 551m2 brutto. Vorderansicht der Berge Jerusalems. Die Gebühren betragen 17,5 NIS pro m2 pro Monat, der Preis ist 18.000 Schekel pro m2 verhandelbar vor der Mehrwertsteuer. Soforteintrag.

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