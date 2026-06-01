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Wohnquartier Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

Tel-Aviv, Israel
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01.06.26
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ID: 36961
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 84 Levinsky Toast

Über den Komplex

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Spektakuläres Penthouse in einem neuen Gebäude (2021) – in der Nähe von Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin In der Gruzenberg Street, nur wenige Schritte vom Markt, dem Strand und den pulsierenden Orten in Tel Aviv, bietet dieses seltene Penthouse eine perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und privilegierter Lage. Details zum Objekt: 3 Zimmer (2 Schlafzimmer — einschließlich eines sicheren Zimmers mamad + Wohnzimmer) 2 Badezimmer 4. Stock mit Aufzug 92.2 m2 innen 28,2 m2 sonnige Terrasse 83.3 m2 private Dachterrasse 2 Privatparkplätze ( Robotersystem) Dachfläche: Privater Jacuzzi Küche & Grill Gebiet Ein perfekter Außenbereich, um die Stadtansicht zu empfangen, zu entspannen und zu genießen. Preis: 10.500.000 Für einen exklusiven Besuch und weitere Details kontaktieren Sie Premium Real Estate.

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