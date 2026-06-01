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Wohnquartier Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37363
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Beeri, 9

Über den Komplex

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Das Hotel liegt an der 9 Barry Street, in einem neuen Gebäude des Stehens. Schöne 3-Zimmer-Wohnung von 85 m2 mit Balkon von 12 m2. Zweiter Stock, zurück. 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Zwei Aufzüge. Cadastral Parkplatz und Keller.

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Tel-Aviv, Israel
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