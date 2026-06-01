  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Wohnquartier Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Jerusalem, Israel
von
$1,24M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37299
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Mehalkei HaMayim, 21

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Projekt Katamon Jerusalem von 2 bis 5 Zimmern, Penthäuser und Garten Erdgeschoss Im Stadtteil Katamonim gelegen, besteht dieses Projekt aus 5 Gebäuden mit 34 Etagen mit Fitnessraum, Synagogen, 5 Aufzügen. Die Straßenbahn führt zum Projektboden. Lieferung 2029 Zahlungsmethoden Dieses Projekt begleitet die Bank Leumi 20% 80% oder mehrfach 2 Zimmer von 53 bis 69m2 mit 9m2 Terrasse, vom 28. Stock, Südseite Blick auf den Park mit Keller, aber kein Parkplatz - Preise ab 2.400.000 sh 2.5 Zimmer 69m2 und 12m2 Terrasse Preis : 3,000,000 sh 3 Zimmer 80m2 und 11m2 Terrasse mit Keller und Parkplatz, vom 22. Stock, Ausstellung : Nord/West Preis ab 3.500.000 sh 5 Zimmer 120m2 und 11m2 Terrasse, mit 2 Parkplätzen und einem Keller, 9. Stock - Preise ab 4.500.000 sh 5 Zimmer 135m2, 2 Terrassen von 18m2 und 12m2, 3 Badezimmer mit Toilette, 11. Stock – Preis ab 5,000,000 sh Diese Preise können je nach Variante und beinhalten nicht unsere Agenturkommission, die 2% MwSt. beträgt. Für weitere Informationen oder um einen Besuch zu organisieren, rufen Sie uns an Hinweis: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$5,70M
Wohnviertel Projet neuf centre ville netanya
Netanja, Israel
von
$3,09M
Wohnviertel Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Netanja, Israel
von
$823,600
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$7,00M
Wohnviertel Appartement renove rue yeshurun tel aviv a proximite de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,09M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$1,24M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement au centre ville a louer jerusalem
Wohnviertel Appartement au centre ville a louer jerusalem
Wohnviertel Appartement au centre ville a louer jerusalem
Wohnviertel Appartement au centre ville a louer jerusalem
Wohnviertel Appartement au centre ville a louer jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement au centre ville a louer jerusalem
Wohnviertel Appartement au centre ville a louer jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$15,000
Hamaalot – Innenstadt Kleine zentrale Straße im Herzen des Stadtzentrums Wohnung im 3. Stock von 5 Aufzug Keine Parkplätze 4 m2 Balkon 4 Stück – 120 m2 3 Toiletten 2 Badezimmer Voll möblierter Hochstand Unabhängige Klimaanlage in jedem Zimmer Bodenheizung
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Wohnviertel A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$10,650
LOOKEN - UNSERE WISSENSCHAFT - HIGH-GAME APPARTMENT 4 TEILE MIT PARKEN UND TERRASS Fläche: 135 m2 + Terrasse von 12 m2 4 Stück 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer, 3 Toiletten Möbliert (Option ohne Möbel) 1 Parkplatz Meerblick Luxustour mit allen Annehmlichkeiten: Spa, Fitnessraum, Schwimmbad…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Wohnviertel Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$1,95M
Sehr gesuchte Straße Ruhige und grüne Wohnanlage Offene Sicht Feine Mengen Wohnfläche 108m2 + 28m2 Terrasse
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen