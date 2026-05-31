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Wohnquartier Occasion en or la maison qui coche toutes les cases

Chadera, Israel
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ID: 37503
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Tiomkin, 1

Über den Komplex

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Auf der Suche nach einem Familienhaus, gut gelegen, mit High-End-Services? RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui, präsentiert Sie ausschließlich im Herzen des Haotsar-Viertels, in einer privaten Straße, die gesucht wird: - Ein Haus von 6 Zimmern komplett renoviert! - Wohnfläche von 180 m2 - Ein Grundstück von 250 m2, eine geräumige Terrasse, ein grüner Garten umgeben von Obstbäumen - Ein schöner Wohnraum von Cossu - Eine moderne Küche mit einer breiten und schönen Insel - Eine große Master-Suite im Erdgeschoss mit Bad - Obergeschoss, 4 weitere Zimmer mit einem gesicherten - Höhle - Insgesamt 2 Badezimmer und 3 Toiletten Die Art des Hauses sehr geschätzt von Francophones! Kontaktieren Sie uns: RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Berufslizenz 313736.

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