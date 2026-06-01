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Wohnquartier Magnifique rez de jardin avec grand jardin privatif pres de kikar dizengoff

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36989
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Esther HaMalka, 7

Über den Komplex

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zum exklusiven Verkauf, In einer ruhigen und gefragten Straße Innenstadt 13, Ester Hamalka Street In einem klassifizierten Gebäude, typischerweise televival Wohnung mit Garten und sehr hohen Decken von 3,8 m 3 geräumige und komfortable Zimmer mit großem Garten 88 m2 + ca. 82 m2 Garten + überdachter Balkon 3 Leitlinien Heißes Wasser 24/7 Bodenheizung Gebäude renoviert im Jahr 2017 Unabhängiger Eingang für die Wohnung Miklat in der Nähe des Hauses

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Tel-Aviv, Israel
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