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Wohnquartier Appartement lumineux et spacieux a vendre a givat mordehai jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
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$918,480
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ID: 36585
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Shahal, 54

Über den Komplex

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Im Herzen von Givat Mordechai, in einer gesuchten und praktischen Umgebung für das tägliche Leben, entdecken Sie diese schöne Wohnung 4,5 helle Zimmer genießen einen offenen Blick und eine außergewöhnliche Lage in Jerusalem. Das Apartment befindet sich auf einem hohen Stock und bietet ein angenehmes Wohnzimmer, einen Balkon von 8 m2 und einen mamad. Das Anwesen wurde vor 7 Jahren renoviert und ist in sehr gutem Zustand. Das Gebäude verfügt über einen Shabbat Aufzug und einen Parkplatz. Die Nachbarschaft ist besonders geschätzt für ihre Nähe zu Schulen, Synagogen, Geschäften, Transport und medizinischen Zentren. Eine ausgezeichnete Gelegenheit für eine Familie, ein junges Paar oder eine Kulturanlage in Jerusalem. Erhältlich in 4 Monaten.

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