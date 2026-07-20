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Wohnquartier Le quartier le plus anime et central de la ville

Tel-Aviv, Israel
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Moshe Hess, 1

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in der lebendigsten und zentralen Gegend der Stadt, in der Nähe der zukünftigen Straßenbahn, Nahalat Binyamin, Rothschild, Shuk Hacarmel und nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Klassifiziertes Gebäude zu renovieren. 3. Stock mit Aufzug. Drei Zimmer. 55m2 + 16m2 Terrassen. Mamad, Gerichtsseite. Ruhig und hell. 2 Orientierungen: Süd, Ost. Preis: 3.980.000

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Tel-Aviv, Israel
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