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Wohnquartier Appartement 5 pieces a vendre a ashdod

Aschdod, Israel
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$997,100
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ID: 36394
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaZionut, 22

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Selten: Residence "Dimri" in der Stadt, Ashdod, Ferienwohnung 5 Zimmer mit Parkplatz, Klimaanlage. Zwei Aufzüge einschließlich eines der Shabbat.

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Aschdod, Israel
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