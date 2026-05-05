  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Naharija
  4. Wohnquartier SpEcial investisseur

Wohnquartier SpEcial investisseur

Naharija, Israel
von
$336,310
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36407
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija
  • Adresse
    HaGilad, 5

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
3 Zimmer Wohnung von 70m2 im kleinen Gebäude von 3 Etagen, in Wohngegend in der Nähe von Geschäften, weniger als 10 Minuten zu Fuß vom Bahnhof und dem Zentrum. Wohnung gemietet für 4 Jahre.

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Coup de fusil dalet ashdod appartement 3 5 pieces a vendre
Aschdod, Israel
von
$591,500
Wohnviertel 3 pieces balcon neuf proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,80M
Wohnviertel A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Tel-Aviv, Israel
von
$1
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,37M
Wohnviertel Immeuble neuf vue sur le lac
Aschkelon, Israel
von
$625,300
Sie sehen gerade
Wohnquartier SpEcial investisseur
Naharija, Israel
von
$336,310
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,28M
Schöne 3 Zimmer + Balkon Allein im Obergeschoss 2 Hauptschlafzimmer + großes Wohnzimmer Separate Toiletten Straße ruhig und voller Osten Tel Aviv Parkplatz vorn
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,01M
Ben Yehuda Straße in der Nähe der Frishman Street, Ferienwohnung 2 Zimmer von 45 m2 7 m2 Balkon 3. Stock Aufzug Mama 2 Gehminuten vom Strand entfernt Auf der Rückseite, nach Westen und sehr hell Investitionen oder kleiner Fuß auf Land liebenswert
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Wohnviertel Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre
Aschdod, Israel
von
$841,620
Wohnung 4 und eine halbe Zimmer in Ashdod in der Stadt zu verkaufen mit 2 Terrassen, Klimaanlage, mamad, Parkplatz. In der Nähe von Parks, Geschäften, Transportmitteln, Schulen, Synagogen... Sehr gepflegte Wohnung; Ein sicherer Wert im Zentrum von Ashdod
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen