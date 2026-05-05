  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Bonne occasion a ne pas manquer

Wohnquartier Bonne occasion a ne pas manquer

Aschkelon, Israel
von
$1,96M
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36476
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Eli Cohen

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neue exklusive Ein Haus in Barna auf der Zvi Segal Street Grundstück von ca. 550 Quadratmetern Erbaut ca. 320 Quadratmeter mit Mietgehäuse von ca. 106 Quadratmetern 4 Schlafzimmer auf der obersten Etage und Keller ein anderes Zimmer beinhaltet keine Unterkunft. Die perfekte Lage über anderen Villen und sehr ruhig. Ein Kokonbecken. Ein wenig auf dem Haus: offene Räume "Hopen Spice", voll ausgestattete amerikanische Küche und eine andere kleine Küche, große Zimmer Zur Koordinierung: Dan: 054.623.33.43 Nathaniel: 052.353.01.45

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
von
$895,700
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,28M
Wohnviertel A renover bonne affaire proche de la mer
Herzliya, Israel
von
$2,26M
Wohnviertel TrEs bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$354,900
Wohnviertel Superbe appartement neuf
Jerusalem, Israel
von
$838,240
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bonne occasion a ne pas manquer
Aschkelon, Israel
von
$1,96M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Wohnviertel A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
von
$4,732
Vermieten - Neubau - Eingang Anfang Januar Schöne moderne Wohnung in einem neuen Hochhaus, ab Anfang Januar erhältlich. Details zum Objekt: • 3 Zimmer (2 Schlafzimmer + Wohnzimmer) • Balkon • Neues Gebäude • Helle Wohnung mit einem gut durchdachten Arrangement Preis: 14.000 Kontaktieren …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Eingebettet im Herzen einer grünen Residenz mit Meerwasserpool, eine 2-Zimmer-Wohnung mit Meerblick. Bitte, erfrischt zu werden. Die Residenz ist wunderschön direkt hinter dem Hafen von Jaffa. Meerwasserpool. Spa. Sehr großer Keller. 1 Parkplatz. Mamad inklusive
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Wohnviertel Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Wohnviertel Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Wohnviertel Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Wohnviertel Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Wohnviertel Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$3,21M
APARTMENT 4 TEILE MIT SEA VIEW – ZWEI NICHT aus dem GORDON-Satz Fläche: 94 m2 gebaut + 10 m2 Terrasse Boden: 1 von 7 Teile: 4 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer Parkplatz: 2 Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Komfort, Stil und privilegierter Lage in dieser hervorragenden 4-Zimmer-Wohnung…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen