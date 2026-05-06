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Wohnquartier Immeuble neuf trEs bonne affaire

Aschkelon, Israel
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$561,000
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ID: 36525
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

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Im neuen Stadtteil Ir Ganim, Neubau. Ferienwohnung 3 Zimmer von 80m2 + 10m2 Terrasse. Tiefgarage, zentralisierte Klimaanlage, mamad, 3 Aufzüge einschließlich 1 Shabbat.

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Aschkelon, Israel
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