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Wohnquartier Majestueux 5 pieces a ashdod

Aschdod, Israel
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ID: 36400
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Shimon

Über den Komplex

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Majestic 5 Zimmer in Ashdod "Youd Bet", sehr geräumige 160m2 mit 20m2 Terrasse gegenüber dem Park. Luxus-Residenz in der Nähe von Geschäften, Park, Schulen, Synagogen, Transportmittel. Seltenes Produkt zum Verkauf.

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Aschdod, Israel
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