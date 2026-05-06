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Wohnquartier Maison avec piscine centre ville raanana

Ra’anana, Israel
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$28,000
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ID: 35769
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Bilu

Über den Komplex

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Villa Innenstadt Raanana, ruhige Straße nahe der Schule Bilou. Ebene 1: sehr großes Wohnzimmer mit Essbereich, separate Küche, Hauptschlafzimmer mit Ankleideraum mit Blick auf den Pool. Ebene 2: 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Ebene 3: eine Suite. Keller: großes Zimmer und mamad. Schwimmbad und Garten. Parkplatz.

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Ra’anana, Israel
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