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Wohnquartier Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m

Bat Yam, Israel
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06.05.26
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ID: 35829
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

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Ausgezeichnete 2-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Garten Entdecken Sie diese charmanten 2 Zimmer im Erdgeschoss, bietet ein modernes Interieur und einen privaten Garten von 50 m2, perfekt für den Außenpool und die schönen Tage. Eigenschaften: • 55 m2 Innenraum • Privater Garten von 50 m2 • Ein komfortables Zimmer • Modernes Badezimmer • Parkplatz inklusive • Geplante Lieferung Ende des Jahres 2026 Eine helle und funktionale Wohnung, ideal für ein Paar oder jeder, der in einer modernen und angenehmen Umgebung leben möchte. Proximity & Environment: Nur wenige Minuten von der Grande Avenue Balfour entfernt, mit Geschäften, Supermärkten, öffentlichen Verkehrsmitteln und Synagogen. Schulen und Einrichtungen für Kinder sind leicht zugänglich. Die Straßenbahn ist nur wenige Gehminuten entfernt und macht es einfach, in der ganzen Stadt zu reisen. Die Grande Avenue Ha'Atsmaout bietet viele Grünflächen und angenehme Parks, die zum Meer absteigen, ideal für Spaziergänge und entspannende Momente.

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Bat Yam, Israel
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