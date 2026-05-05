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Wohnquartier Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf

Tel-Aviv, Israel
von
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ID: 36273
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin

Über den Komplex

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In einem sehr schönen Gebäude Sheinkin Street Mini Penthouse mit einer Oberfläche von 96m2 mit Terrasse von 40 m2 auf einer Ebene bestehend aus 2 Schlafzimmern + großem Wohnzimmer 3. Stock mit Aufzug Offene Sicht

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Tel-Aviv, Israel
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