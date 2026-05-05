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Wohnquartier Projet immobilier dexception a ashkelon

Aschkelon, Israel
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ID: 36131
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

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Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich in jedem Detail für ein funktionales und komfortables Interieur. Im Erdgeschoss befindet sich eine luxuriöse Eingangshalle mit eleganten Akzenten, die das Projekt charakterisieren, das auch große Parkplätze und Stauräume umfasst. Das Projekt liegt nur einen kurzen Spaziergang von einem lebhaften Einkaufszentrum, einem High-Tech-Park und Bahnhof entfernt und ist von Grünflächen und Bildungseinrichtungen für alle Altersgruppen umgeben. Es ist die perfekte Kombination zwischen ländlicher Ruhe und urbanem Lebensstil. Von 1699000 NIS für 3 Stück.

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Aschkelon, Israel
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