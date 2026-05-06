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Wohnquartier Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gourion

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35582
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaPardes, 2

Über den Komplex

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Neu im Verkauf ausschließlich 14 Hapardes Street Ruhige Straße im Herzen des alten Nordens, in der Nähe von Ben Gurion und Kikar Rabin Charmante Wohnung 3 Zimmer komplett renoviert und sehr hell Optimale Anordnung 47 m2 3. und eine halbe Etage (ohne Aufzug) Potential

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Tel-Aviv, Israel
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