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Wohnquartier A ne pas manquer

Aschdod, Israel
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ID: 36441
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaShvatim

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Schöne 5-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Ashdod in einer sehr beliebten Residenz in "Youd Bet", sonnig Südlage mit einem ungehinderten Blick. Ein Keller und ein privater Parkplatz vervollständigen diese außergewöhnliche Eigenschaft

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Aschdod, Israel
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