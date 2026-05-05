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Wohnquartier Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
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ID: 36364
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Beit HaDfus, 20

Über den Komplex

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Entdecken Sie eine Einrichtung von 3 Büros in sehr gutem Zustand, befindet sich im beliebten Beit HaShnav Gebäude, 12 Beit HaDfus Street, im 3. Stock mit Aufzug. Ein funktioneller und angenehmer Raum mit einer Küchenzeile, einem WC-Bereich, einer schönen Helligkeit und einer ruhigen Atmosphäre, die der Produktivität förderlich ist. Ideal für Profis, medizinische Praxis, Buchhalter, Berater oder kleine Struktur auf der Suche nach einem schlüsselfertigen professionellen Raum. ?? Miete: 8.500 / Monate ?? Sofort lieferbar ??? In der Nähe von Geschäften, Cafés und Restaurants in Givat Shaul. Eine großartige Gelegenheit in einem dynamischen und strategischen Gebiet von Jerusalem

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