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Wohnquartier Tel aviv au pied de la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36517
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 120 Embassy of Russia

Über den Komplex

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Günstig gelegen, in der Nähe von Royal Beach Hotel und nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 6-stöckiges Boutique-Projekt mit High-End und luxuriösen Dienstleistungen. Grüne Konstruktion. Meerblick sogar aus der ersten Etage. 1 Parkplatz für jede Wohnung. Die Wohnungen sind geräumig und gut eingerichtet.

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Tel-Aviv, Israel
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