  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Perle de confort et luxe a mekor haim

Wohnquartier Perle de confort et luxe a mekor haim

Jerusalem, Israel
von
$2,772
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36118
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Avital, 15

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
NEU AUF DER MARKT! In der begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem Boutique-Gebäude mit renommierter Lobby und Shabbat-Aufzügen. Ausgezeichnete neue und geräumige 3-Zimmer-Wohnung von 85 m2, mit 8 m2 von mirpeset. Ein echtes Juwel: • Separate und hochwertige Küche • Mamad • Master Suite mit eigenem Bad • Zusätzliches Badezimmer • Bodenheizung • Individuelle VRF Klimaanlage in jedem Zimmer • Smart Home System • Private Tiefgarage • Höhle Soforteintrag.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee emplacement ideal
Netanja, Israel
von
$1,20M
Wohnviertel Projet neuf bat yam
Bat Yam, Israel
von
$3,48M
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$5,68M
Wohnviertel Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Tel-Aviv, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Jerusalem, Israel
von
$762,528
Sie sehen gerade
Wohnquartier Perle de confort et luxe a mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$2,772
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Alle anzeigen Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$557,700
Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung. Diese Senior-Service-Residenz wurde für diejenigen entwickelt, die volle Autonomie erhalten möchten, während eine sichere, freundliche und High-End-Umgebung genießen. Absolute Sicherheit – tägliche Gelassenheit 24/7-Sicherheit m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,64M
ZU VERKAUFEN – NINE 4 TEILe NÄHREN DER SEA MIT PARKEN, TERRASS UND HABEN Fläche: 92 m2 + 8 m2 Terrasse Lage: Ruhige Straße in der Nähe von Royal Beach 3 Schlafzimmer (eins mit Zuflucht) 2 Badezimmer 2 Toiletten Neues Gebäude Parkplatz Höhle Preis berechnet: ILS 7,800.000 Kontaktieren Sie uns…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement calme dans un immeuble neuf neuf renove
Tel-Aviv, Israel
von
$997,100
Nahalat Benyamin Street 116 zum Verkauf Exklusiv Neues Gebäude 2,5 Stück in 2 Stück umgewandelt 50m2 mit Balkon von 5m2 2. Stock Aufzug Preis : 2950.000
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen