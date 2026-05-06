  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer

Wohnquartier 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer

Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36068
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    J L Gordon, 46

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Kleine ruhige Straße zwischen Gordon und Ben Gurion 87m2 mit Aufzug zur Renovierung Sehr hell, in der Nähe von Geschäften und Strand Riesiges Potenzial Beschlagnahmt werden!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$3,58M
Wohnviertel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$7,39M
Wohnviertel Akhziv belle vue mer bel appartement 5 piEces
Naharija, Israel
von
$872,040
Wohnviertel Projet neuf a harish
Harish, Israel
von
$1,01M
Wohnviertel Coup de fusil dalet ashdod appartement 3 5 pieces a vendre
Aschdod, Israel
von
$591,500
Sie sehen gerade
Wohnquartier 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Alle anzeigen Wohnviertel Neuf
Wohnviertel Neuf
Aschkelon, Israel
von
$601,640
3 Stück im neuen Stadtteil Ayain
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Wohnviertel A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin
Aschdod, Israel
von
$895,700
ZU VERKAUFEN – Super 4 Zimmer im Herzen von Ashdod – Rue Rogozin In einer kürzlichen und beliebten Residenz, entdecken Sie diese schöne 4-Zimmer-Wohnung ideal an der Haupt- und Zentralstraße von Ashdod. Mit einer Fläche von 122 m2 + 14 m2 Terrasse, im 1. Stock mit 4 Aufzügen, darunter eine…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,31M
Schöne 3 Zimmer im Herzen von Lev Tel Aviv renoviert. 2 Gehminuten vom renommierten Rothschild Boulevard, 7 Gehminuten vom Strand entfernt. Ruhig und hell, Aufzug bis zum Boden. Behinderter Zugang. Perfekt für eine Familie, Mietobjekt, sekundäre Residenz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen