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Wohnquartier Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour

Aschdod, Israel
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ID: 36317
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

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Das einzige neue Programm, das kein Trick ist! Eine Avantgarde-Architektur für diese Residenz gegenüber dem Meer in Ashdod: -8 Stockwerke nur -2 Aufzüge einschließlich eines Shabats - Luxuriöse Eingangshalle mit Concierge - In der Wohngegend von Dalet, mit Blick auf die Villen und mit Blick auf das Meer Vorteile: -3 Meter hoch unter Decke -Sol 80/80 -10 lineare Meter Küche - elektrische Rollen Duplex Penthouse mit privatem Pool

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