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Wohnquartier Pour les amoureux du bord de mer magnifique duplex avec une vue imprenable

Chadera, Israel
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$2,70M
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ID: 35778
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

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BZH RE/MAX Hadera präsentiert Sie exklusiv im Stadtteil Givat Olga, einem schönen 3,5-Zimmer-Duplex-Penthouse, sorgfältig eingerichtet, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt, in der gesuchten Straße von Mena'hem Begin! Eigenschaften: - Helle Wohnung von 3,5 Zimmern von ca. 100 m2, - Sehr schöner Aufenthalt mit Blick auf ein erstes Mirapeset mit Blick auf das Meer, - Tolle sonnige mirpeset-succah auf dem 20 m2 Dach! - Ja. Im 8. Stock, - Aufzug, - Mamad, - Private Keller, - Parkplatz, - Schöne Lobby, gut gepflegtes Gebäude. Außergewöhnliche Lage! Sie überqueren die Straße und kommen zu Fuß am Meer, im renommierten Jacob's Hotel, ein paar Autominuten vom Handelsdorf Moul Ha'Hof, Synagogen, Bahnhof und Straßen. Neben einer Traumwohnung ist es eine tolle Investition! Kontaktieren Sie uns, Ra'hel Benguigui, RE/MAX Profis Hadera. Lizenznummer: 313736

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