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Wohnquartier A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35941
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Geula, 17

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VERKAUFEN - NEUE PENTHOUSE MIT PRIVATE PISCINE IN KEREM HATEIMANIM, TEL-AVIV-YAFO 6. und letzte Etage 140 m2 Wohnfläche 60 m2 Balkone 70 m2 private Dachterrasse 30 m2 privater Pool 5 Stück 2 private Parkplätze 1 privater Abstellraum Blicke und einzigartige Atmosphäre Ein paar Schritte vom Strand Preis: NIS 17,500.000 Kontakt: Megane Agentur: Premium Immobilien Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer

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