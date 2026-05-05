  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Rare rdc 4 pieces avec jardin de 140m

Wohnquartier Rare rdc 4 pieces avec jardin de 140m

Jerusalem, Israel
von
$1,55M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36292
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Bait VeGan, 42

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Kleines Gebäude mit nur 6 Einwohnern, Aufzug und Privatparkplatz. Ferienwohnung 4 Zimmer – 100 m2 mit Terrasse von 56 m2 und privatem Garten von 96 m2 im Cadastre (Tabou). 3 Orientierungen, großes helles Wohnzimmer mit großer Küche, 3 Toiletten, mamad Zimmer, Master-Suite mit Duschbad, Klimaanlage. ? 2 Parkplätze Darüber hinaus verfügt die Wohnung über eine unabhängige Einheit von ca. 35 m2 (2.5 Zimmer) mit Dusche und Küche. Direkter Zugang vom Garten zur Einheit. ⚠️ Wohnung zu renovieren teilweise

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 3 pieces terrasse neuf proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,86M
Wohnviertel Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Aschdod, Israel
von
$909,220
Wohnviertel Vente espace de bureau givat shaul
Jerusalem, Israel
von
$1,34M
Wohnviertel A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Bat Yam, Israel
von
$1,94M
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$743,600
Sie sehen gerade
Wohnquartier Rare rdc 4 pieces avec jardin de 140m
Jerusalem, Israel
von
$1,55M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Wohnviertel Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Wohnviertel Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Wohnviertel Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Wohnviertel Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Wohnviertel Beau 4 pieces en plein centre ville recent
Aschkelon, Israel
von
$517,140
Schöne 4 Zimmer in der Innenstadt
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Wohnviertel Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Wohnviertel Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Wohnviertel Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Wohnviertel Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Alle anzeigen Wohnviertel Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Wohnviertel Jerusalem quartier mamilla bureau a louer
Jerusalem, Israel
von
$39,884
Jerusalem – Bezirk Mamilla – Büro zur Miete Im zweiten und letzten Stock gelegen, Komplettboden von 809 m2 Roh, mit Blick auf die Rampen von Jerusalem. Monatliche Miete: 118 000 Verwaltungskosten: 24,270 pro Monat
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement entierement renove centre ville raanana
Wohnviertel Appartement entierement renove centre ville raanana
Wohnviertel Appartement entierement renove centre ville raanana
Wohnviertel Appartement entierement renove centre ville raanana
Ra’anana, Israel
von
$9,500
Hyper-Center, Anfang der Bar Ilan in der Nähe aller Geschäfte und Annehmlichkeiten. 5 Zimmer komplett renoviert. Integrierte Plakate. Überdachter Parkplatz (behindert). 2. Stock mit Aufzug. 140 m2 Netz und 10 m2 Terrasse
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen