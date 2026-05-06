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Wohnquartier Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36089
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ahad HaAm, 25

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Neues Luxusgebäude 2 Minuten von Rothschild entfernt. Sehr hochwertige Oberflächen. Große 3 Zimmer mit großem Balkon. Aufzug + Parkplatz + mamad. Voll ausgestattete Küche / 2 Toiletten. Sofort verfügbar.

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Tel-Aviv, Israel
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