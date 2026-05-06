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Wohnquartier Super affaire appartement 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera

Chadera, Israel
von
$574,600
06.05.26
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ID: 35684
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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BZH Das RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui bietet ein charmantes Apartment in Hadera, Harav Ovadia Yossef Street, eine helle Wohnung zu einem außergewöhnlichen Preis! Eigenschaften: ⭐ Ferienwohnung 4 Zimmer von ca. 100 m2 ⭐ Großes Wohnzimmer mit eigenem Essbereich ⭐ Sonnenterrasse ⭐ Master Suite mit Bad ⭐ Zwei Badezimmer, zwei Toiletten ⭐ Neue Türen, Klimaanlage ⭐ 5. Stock mit Aufzug ⭐ Parkplatz ⭐ Geteiltes gesichertes Zimmer am Fuße des Gebäudes ⭐ Niedrige Lasten! Gut gepflegtes Gebäude am Rande des Stadtzentrums, in der Nähe von Annehmlichkeiten, Einkaufszentren, Schulen, Gemeinden, Transport... Eine tolle Lage! Kann remote gekauft werden. Kontaktieren Sie uns: Ra'hel Benguigui. Berufslizenz 313736.

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