  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Tel aviv au pied de la mer

Wohnquartier Tel aviv au pied de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$3,21M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36051
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 120 Embassy of Russia

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Günstig gelegen, in der Nähe von Royal Beach Hotel und nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 6-stöckiges Boutique-Projekt mit High-End und luxuriösen Dienstleistungen. Grüne Konstruktion. Meerblick sogar aus der ersten Etage. 1 Parkplatz für jede Wohnung. Die Wohnungen sind geräumig und gut eingerichtet.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique 4 pieces neuf 12m2 de terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$2,64M
Wohnviertel Studio dexception A tel aviv emplacement premium
Tel-Aviv, Israel
von
$1,99M
Wohnviertel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
von
$2,32M
Wohnviertel Neuf
Aschkelon, Israel
von
$540,800
Wohnviertel 4 pieces neuf avec ascenseur parking cave et balcon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,21M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Wohnviertel En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Wohnviertel En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Wohnviertel En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalem, Israel
von
$1,38M
Das ist das neue Projekt an der Grenze zum Ramat Sharet Bait Vagan. - Ja. In der neuen Phase genießen Sie eine hervorragende Lage im Herzen der Nachbarschaft, eine optimale Topographie und eine Verbindung zwischen einer Stadtumgebung, Grünflächen, Parks in der Nähe und einem atemberaubenden …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Wohnviertel Jerusalem arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,20M
ARNONA RESIDENCE PROJECT - Beruf: 30. April 2029. Wohnprojekt in Arnona Bezirk. Zwei 22-geschossige Gebäude In der Nähe der Ein Guedi Street und in der Nähe der Hevron Street mit der Straßenbahn. Große Auswahl an geräumigen Apartments mit 3 und 5 Zimmern, diese Gebäude umfassen auch Mini-…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Wohnviertel A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Yam, Israel
von
$895,700
Bat Yam - IDF Street Wohnung über West/Ost 4 Zimmer 106 m2 mit charmanter Terrasse von ca. 13m2 (1 Meister mit Bad + 2 Schlafzimmer davon 1 mamad) Parkplatz inklusive 4. Stock mit Aufzug Neubau in gutem Zustand und gut gepflegt. Highlights: Großes helles Wohnzimmer (es gibt derzeit eine kl…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen