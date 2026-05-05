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Wohnquartier Toit prive

Jerusalem, Israel
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ID: 36514
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

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Auf der schönen und pastoralen Straße Caspi mit Panoramablick auf die Altstadt. Privater Eingang, 2 succah Terrassen + privates Dach und ein privater Aufzug auf jeder Etage, renoviert mit großem Potenzial.

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Jerusalem, Israel
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