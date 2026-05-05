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Wohnquartier Rare appartement 5 pieces a ashdod

Aschkelon, Israel
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ID: 36402
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Ashdod

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Selten! Ferienwohnung 5 Zimmer "Residence Dimri City" 160 m2 mit 20 m2 Terrasse, 2 Aufzüge einschließlich eines der Shabbat. In der Nähe von Geschäften, Schulen, Parks, Synagogen, Bussen. Komplett renoviert, mit individueller Klimaanlage in jedem Zimmer. Parkplatz inbegriffen.

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