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Wohnquartier Exceptionnel

Aschkelon, Israel
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ID: 36462
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

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AUSSCHUSS Blick auf das Meer Erste Linie zum Meer Kleines 3-stöckiges Gebäude Ferienwohnung 3 Zimmer 60m2 + 20m2 Terrasse Sehr gutes Produkt für eine Alya gegenüber dem Meer, oder langfristige Investition oder Airbnb.

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