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Wohnquartier Neuf en centre ville tres lumineux

Ra’anana, Israel
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ID: 35772
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Ostrovski, 33

Über den Komplex

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Downtown. Neues Gebäude. 4 Zimmer nie bewohnt. Fünfter Stock. Sehr hell. Parkplatz. Verfügbar ab Juni 2026.

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Ra’anana, Israel
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