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Wohnquartier 2 pieces avec ascenseur immeuble de standing

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36261
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Frishman, 42 Frishman Falafel Sabich Frishman

Über den Komplex

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Renoviertes Bauhausgebäude. 2 Zimmer mit Aufzug, komplett renoviert. Selten und suchte nach Produkt, in der Nähe von Meer.

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Tel-Aviv, Israel
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