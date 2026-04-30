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Wohnquartier

Hof Ashkelon Regional Council, Israel
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ID: 35498
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.04.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Hof Ashkelon Regional Council

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Hof Ashkelon Regional Council, Israel
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