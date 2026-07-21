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Wohnquartier Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa

Tel-Aviv, Israel
Verkauft oder veraltet
6
ID: 35180
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hativat Kiryati, 12

Über den Komplex

Neue / luxuriöse Villa von 300m2 + Garten und Spa außergewöhnliche Lage ausgezeichnete Qualität / Preis-Verhältnis Schwimmbad und Fitnessraum

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
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