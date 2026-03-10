  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A louer immeuble neuf entree debut janvier

Wohnquartier A louer immeuble neuf entree debut janvier

Tel-Aviv, Israel
$2,978
ID: 34857
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

Über den Komplex

Zu vermieten – Neubau Eine schöne und moderne Wohnung in einem neuen Gebäude mit hohem Stand, verfügbar Anfang Januar. Details zum Objekt: 2 Zimmer (1 Schlafzimmer + Wohnzimmer) Balkon Neues Gebäude Helle Wohnung mit einem gut durchdachten Arrangement Preis : 9.500 Kontaktieren Sie uns für ein Video oder einen Besuch. Premium Immobilien Gebühren der Agentur : 1 Monat + Mehrwertsteuer Lizenznummer: 31928721

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
von
$2,978
