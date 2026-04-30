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Wohnquartier Appartement renove rue yeshurun tel aviv a proximite de la mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35348
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ruppin, 41

Über den Komplex

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Gut arrangierte Wohnung von ca. 40 m2, entworfen, um jeden Raum zu optimieren. Das sichere Zimmer (Mamad) ist in einem Schlafzimmer eingerichtet und bietet jeden Tag Sicherheit und Komfort. Hauptmerkmale: • Etwa 40 m2 im 1. Stock • 2 Stück • Mamad verwendet als Zimmer • Lift • Tiefgarage mit Doppelparkplatz • Modernes und hochwertiges Gebäude • Nähe zum Strand Ideal für eine Hauptresidenz, eine Fuß-zu-Erde oder eine Mietinvestition in einem sehr gewünschten Standort.

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Tel-Aviv, Israel
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