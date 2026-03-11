  1. Realting.com
Wohnquartier Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34207
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Moshe Sharett, 48

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Moshe Sharet Straße, in der beliebtesten und ruhigen Gegend, zum exklusiven Verkauf Eine geräumige und schöne Wohnung von 66 m2! Renoviert und hell Frieden und Privatsphäre garantiert Lift Servieren halb Stockwerke 3. und 5. Stock - Wohnung im 3. Stock! Potenzial für ein Kondominiumprojekt

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
