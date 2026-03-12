  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gurion

Wohnquartier Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gurion

Tel-Aviv, Israel
von
$1,00M
;
8
ID: 34935
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaPardes, 14

Über den Komplex

Français Français
New on sale exclusively 14 Hapardes Street Quiet street in the heart of the old north, near Ben gurion and kikar rabin Charming apartment 3 rooms fully renovated and very bright Optimal arrangement 47 m2 3rd floor, half (without elevator) Potential

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Chadera, Israel
von
$717,915
Wohnviertel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israel
von
$5,64M
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un projet neuf pres dans 6 mois a cote du parc
Tel-Aviv, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,65M
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,33M
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$909,150
Zum Verkauf in Arnona, nach Wohngebiet von Jerusalem gesucht, 65 m2 Wohnung bietet ausgezeichnete Lebensqualität, ideal für eine Familie mit jungen Kindern oder für eine sichere Immobilieninvestition. Das Hotel liegt im 2. Stock ohne Aufzug, besteht aus einem hellen Wohnzimmer mit offener Kü…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Aviv, Israel
von
$1,50M
zum Verkauf In der schönen Betsalel-Komplex mit Fitnessraum und Wache Nahe am Strand, shuk und Sheinkin 2 Zimmer sehr großzügig 60m2 Sehr schöner Balkon von 8m2 4. Stock mit Aufzug Tiefgarage 4.800.000 Nis
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,11M
Dieses Apartment befindet sich an der Kreuzung von Neve Tzedek, Florentine und dem Charles Clore Park, nur wenige Gehminuten vom Meer, dem Carmel-Markt und dem lebhaften Herzen von Tel Aviv entfernt. Elifelet Street ist bekannt für seine ruhige und Wohnatmosphäre und bietet direkten Zugang …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Realting.com
