  4. Wohnquartier Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam

Chadera, Israel
von
$874,665
;
8
ID: 34492
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

BZH Neu zum Verkauf exklusiv bei RE/MAX Hadera im Ein Hayam Bezirk, mit einem unglaublichen Blick auf das Naturschutzgebiet! Ausgezeichnete kürzliche 5-Zimmer-Wohnung in Aqua Sea & Park, unterschrieben von renommiertem Entwickler Amram Avraham. Eigenschaften: - Ja. Eine Fläche von 125 m2, - Ein großer Wohnraum auf einer herrlichen Terrasse von 16 m2, - Eine schöne geräumige Küche, - Eine Master-Suite mit Meerblick und ein eigenes Bad, - Ja. Im 19. Stock von 25 - 3 Kinderzimmer mit einem sicheren Zimmer, - Shabbat Ascensor, - Private Keller, - Zwei Parkplätze! Das Gebäude profitiert von 3 Lifte einschließlich 1 von Shabbat, ein Fitnessstudio, ein Müllvakuum auf dem Boden, ein Empfangsraum für Bewohner zur Verfügung. In der Nähe eines großen Parks, neue Geschäfte in der Nähe der Nachbarschaft und Ausfahrt zur Autobahn 2. Etwa 5 Gehminuten vom Meer entfernt! Eine ausgezeichnete Gelegenheit! Kontaktieren Sie uns Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Berufslizenz 313736

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

