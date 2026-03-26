Wohnquartier IsraEl investissement simple et rentable ashdod emplacement unique et stratEgique

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ISRAEL – SIMPLE und RENTABLE INVESTITION
ASHDOD – SINGLE UND STRATEGISCHE BESCHÄFTIGUNG
Im Herzen von Ashdod, gegenüber dem Rathaus, im Zentrum aller Achsen: Einkaufszentren, Busbahnhof, Restaurants, Supermärkte. Eine zentrale und gesuchte Adresse, ideal für eine sichere und effiziente Investition.
Stärken:
Eine außergewöhnliche Lage im Stadtzentrum von Ashdod, mit hoher Sicht und konstantem Fluss.
Hohe Profitabilität: Die Büros in der Stadt Ashdod vermieten zwischen 100 und 120 Schekel pro Quadratmeter und sorgen für einen konkreten Ertrag.
Einfacher Zugang zu Investitionen: Reservierung von nur 15%.
Beispiel: für ein Büro von 65 m2 = 167 700 Schekel.
Erschwingliche Bankfinanzierung von bis zu 75%.
Geografische Lage:
https://goo.gl/maps/NL2oedwHK7ghMPng9
Verfügbare Oberflächen: von 65 m2 bis 127 m2
Preis ab 1 118 000 Shekel
Programm: Gan Haïr Ashdod
Projekt im Bau, bietet eine seltene Gelegenheit auf dem Markt.
Warum jetzt investieren:
Ein Stadtzentrum in voller Entwicklung
Starker Mietbedarf für Büros
Hohes Wertpotenzial in strategischer Lage
Seltene Gelegenheit, schnell zu greifen.
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Aschdod, Israel
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