Bat Yam, Israel
von
$1,10M
;
6
ID: 34410
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Mivtsa Sinai, 29 BeEngcoil

Über den Komplex

Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Professionalität, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Service. Jedes Detail ist entworfen, um ein besseres Leben zu gewährleisten – sicherer, gesünder und angenehmer – mit Begleitung von Design zu Schlüssellieferung. 2 Gebäude mit 13 Etagen 134 Apartments 5 Ebenen von Parkplätzen und Kellern 2 Kindergärten Gemeinsame öffentliche Räume zur Förderung des Gemeinschaftslebens für Bewohner Aufzugsdesign Hadar Planung und Umsetzung Gebäude nach grünem Baustandard (5281) – 3 Sterne Beeindruckendes Außendesign mit moderner Architektur Meerblick von hohen Etagen Grüner Raum unter Gebäuden Nur 10 Autominuten vom Meer Linie 20 2 Tempobusse Nahe U-Bahn-Linie Fahrradweg am Fuße des Gebäudes

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnquartier Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Givat mordehai entree herzog
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Die Wohnung befindet sich am Eingang zum Givat Mordechai, am Herzog Boulevard, in der Nähe von Emek Hatsvaim und dem Botanischen Garten. Es befindet sich auch am Fuße der neuen Straßenbahnstation, Kindergarten und Geschäfte. Wohnung von 4 Zimmern mit einer Oberfläche von 95 m2 beschriftet ,…
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Wohnviertel Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Droyanov Straße, sehr ruhige kleine Straße in der Nähe der Bograshov Straße und dem Meer Gebäude der Corner Wohnung 104m2 im Cadastre Viele geschlossene Balkone, so dass Sie leicht sagen können 115m2 Voller klarer Blick Sehr hell Alle Anleitungen Sehr ruhig Nähe zum Strand 2. Stock Kein Auf…
Wohnviertel Top affaire
Wohnviertel Top affaire
Tel-Aviv, Israel
von
$658,350
Ausgezeichneter Fall! 4-Zimmer-Wohnung aus einem Verkauf durch einen Gerichtsverwalter. Erfordert vollständige Renovierung. Tolles Potenzial. Eine echte Gelegenheit, nicht zu verpassen!
