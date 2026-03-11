  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
$1,98M
ID: 34637
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 32

Über den Komplex

Eine kürzlich erbaute Wohnung, ideal gelegen, nur wenige Schritte vom Strand und dem lebhaften Stadtzentrum von Tel Aviv entfernt. Neue 4-Zimmer-Wohnung mit Terrasse – Near the Dizengoff Centre 4 Zimmer, 83 m2 Geräumige sonnige Terrasse von 10 m2 Wohnzimmer mit offener Küche Parental Suite mit eigenem Bad Zusätzliche sichere Zimmer (Mamad) und ein weiteres Zimmer (3 insgesamt Zimmer) Zusätzliches Badezimmer mit Gästetoilette 2. Stock auf 6 mit Aufzug Privatparkplatz ( Robotic ) Dreifache Ausstellung - Süd / West / Nord Ideal zum Wohnen dort oder für eine Investition! Preis: 6,500.000 Nis

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
