  Wohnquartier Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Wohnquartier Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme

Tel-Aviv, Israel
$3,61M
2
ID: 34417
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

Über den Komplex

Seltenes und prestigeträchtiges Projekt in einem unabhängigen Gebäude von nur 23 exklusiven Wohnungen. Premium Lage im Herzen der legendären Shenkin Street, in der Nähe des Carmel Market, Rothschild Boulevard und der Strände. Apartments von 2 bis 5 Zimmern, hell und geräumig, mit großen Terrassen und Privatparkplatz für einige. Die Architektur unterschrieb Yaniv Prado, kombiniert zeitgenössisches Design und Authentizität der Seele des Avivian. Bau im laufenden

Tel-Aviv, Israel
Wohnviertel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Wohnviertel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Schöne 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse – Bograshov / Ben Yehuda • Duplex 3 Zimmer • 2 Schlafzimmer • 2 Duschräume • 5. Stock mit Aufzug • 70 m2 + 20 m2 Terrasse • Meerblick Ben Yehuda / Bograshov Preis: 4,850.000 Mitbesitzkosten: 300 / Monat
Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Aschdod, Israel
von
$2,48M
Das einzige neue Programm, das kein Trick ist! Eine Avantgarde-Architektur für diese Residenz gegenüber dem Meer in Ashdod: -8 Stockwerke nur -2 Aufzüge einschließlich eines Shabats - Luxuriöse Eingangshalle mit Concierge - In der Wohngegend von Dalet, mit Blick auf die Villen und mit Blick …
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Wohnviertel Penthouse rare a har homa avec revenu passif et vue a couper le souffle
Jerusalem, Israel
von
$1,52M
Verkaufen, Jerusalem, Har-homa! Wahrer Samen, Penthouse im Erdgeschoss, 6 Zimmer 135 m2 auf einer Ebene + schöne möblierte Soccah Terrasse von 25 m2, und elektrische Dachterrasse von 100 m2, einschließlich 2 Wohneinheiten. Ruhige malerische Straße ohne Ausgang, mit Blick auf das Tal und Oliv…
