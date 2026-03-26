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Wohnquartier Magnifique rez de jardin 3 pieces

Jerusalem, Israel
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ID: 35036
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.03.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Ferienwohnung 3 Zimmer von 90m2 mit Garten von 80 m2 befindet sich an der Kreuzung von zwei Hauptbezirken: Abu Tor: Die östliche Seite der Hebron Straße auf dieser Höhe gehört zum Bezirk Abu Tor (eine gemischte Gegend bekannt für ihre Charakterhäuser und Ansichten der Altstadt). Baka (Geulim): Die westliche Seite der Straße, direkt gegenüber, markiert den Eingang zum Baka Bezirk, sehr beliebt für seine Architektur und seine Nähe zum "Rakevet" (die Eisenbahn verwandelte sich in einen Fußgängerpark). Es ist eine sehr zentrale Gegend, nur wenige Gehminuten von der Cinematheque, dem Freizeitkomplex First Station und dem Kulturzentrum Yes Planet entfernt. Englisch Diese 90m2 (969 qm) 3-Zimmer-Wohnung mit einem 80m2 (861 qm) Garten befindet sich an der Kreuzung von zwei Hauptquartieren: Abu Tor: Die Ostseite der Hebron Road an diesem Punkt gehört zum Stadtteil Abu Tor. Baka (Geulim): Die westliche Seite der Straße, direkt gegenüber, markiert den Eintritt in die Baka Nähe, sehr gut nach seiner Architektur und seiner Nähe zum "Rakevet" (die Bahnlinie in einen Fußgängerpark umgewandelt). Dies ist eine sehr zentrale Gegend, nur wenige Gehminuten von der Cinematheque, dem Freizeitkomplex First Station und dem Kulturzentrum Yes Planet entfernt.

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