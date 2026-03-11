  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Wohnquartier Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon

Tel-Aviv, Israel
$1,07M
ID: 34488
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tirza, 7

Über den Komplex

ZU VERKAUFEN – 2 TEIL – AMERICAN COLONY – TEL-AVIV Ferienwohnung 50 m2 + Terrasse 7 m2, in neuem Hochhaus Gelegen im 1. Stock, in absoluter Ruhe, Geisterdorf in der Mitte der Stadt Helles Wohnzimmer mit offener Küche Geräumiges Zimmer (Mamad inbegriffen) Zu Fuß: Alma Strand, Jaffa, Neve Tzedek, rote Linie Straßenbahn Mietobjekt 7.500 / Monat – ideale Investition oder Fuß-zu-Erde Preis: 3.400.000 (Flexibilität möglich)

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

