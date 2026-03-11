  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite




von
$1,01M
2
ID: 34290
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Projekt Neun in Netanya .Savyon Eine neue außergewöhnliche Adresse zwischen Stadt und Natur In der Nähe des Meeres und der Einkaufszentren, entdecken Sie Savyon, eine außergewöhnliche Residenz von einem der größten Bauherren Israels. Ideale Lage: neben der PIANO und Ir Yamim, zwischen der städtischen Dynamik und der erhaltenen Natur der Iris Reserve. Das Projekt • 4 moderne und elegante Türme • Apartments mit 3, 4 und 5 Zimmern, sowie High-End Penthäuser • Große Terrassen und raffinierte Dienstleistungen • Privater Parkplatz für jede Wohnung • Design Eingangshalle und Wohnclub in jedem Gebäude Projektmerkmale • Doppelhohe Lobby, dekoriert von einem Innenarchitekten • Drei Lifte inklusive chabbatic • Blick auf die ersten Etagen • Bankgarantie: Mizrahi Tefahot • Arbeitsbeginn: März 2025 • Voraussichtliche Lieferung: September 2028 • Fördermöglichkeiten: 20% auf Signatur, 80% auf Schlüssellieferung • Hochstehende Dienstleistungen Merkmale der Ferienwohnungen • Moderne 80x80 Fliesen in allen Zimmern • Zentrale Klimaanlage • Design Badezimmermöbel • Hochdruck-Mischerventil • Qualitäts-Innentüren • Anpassbare Küche • Elektrische Geschäfte in der gesamten Wohnung (außer Mamad) Typologien verfügbar • 3 Zimmer – 79 m2 + 9,5 m2 Terrasse • 4 Zimmer – 96 m2 + 12 m2 Terrasse • 5 Zimmer – 121 m2 + 15 m2 Terrasse

Standort auf der Karte


Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Penthouse a vendre a netania
Netanja, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$924,825
Wohnviertel A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
von
$15,68M
Wohnviertel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Tel-Aviv, Israel
von
$31,35M
