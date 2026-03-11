Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Projekt Neun in Netanya .Savyon
Eine neue außergewöhnliche Adresse zwischen Stadt und Natur
In der Nähe des Meeres und der Einkaufszentren, entdecken Sie Savyon, eine außergewöhnliche Residenz von einem der größten Bauherren Israels.
Ideale Lage: neben der PIANO und Ir Yamim, zwischen der städtischen Dynamik und der erhaltenen Natur der Iris Reserve.
Das Projekt
• 4 moderne und elegante Türme
• Apartments mit 3, 4 und 5 Zimmern, sowie High-End Penthäuser
• Große Terrassen und raffinierte Dienstleistungen
• Privater Parkplatz für jede Wohnung
• Design Eingangshalle und Wohnclub in jedem Gebäude
Projektmerkmale
• Doppelhohe Lobby, dekoriert von einem Innenarchitekten
• Drei Lifte inklusive chabbatic
• Blick auf die ersten Etagen
• Bankgarantie: Mizrahi Tefahot
• Arbeitsbeginn: März 2025
• Voraussichtliche Lieferung: September 2028
• Fördermöglichkeiten: 20% auf Signatur, 80% auf Schlüssellieferung
• Hochstehende Dienstleistungen
Merkmale der Ferienwohnungen
• Moderne 80x80 Fliesen in allen Zimmern
• Zentrale Klimaanlage
• Design Badezimmermöbel
• Hochdruck-Mischerventil
• Qualitäts-Innentüren
• Anpassbare Küche
• Elektrische Geschäfte in der gesamten Wohnung (außer Mamad)
Typologien verfügbar
• 3 Zimmer – 79 m2 + 9,5 m2 Terrasse
• 4 Zimmer – 96 m2 + 12 m2 Terrasse
• 5 Zimmer – 121 m2 + 15 m2 Terrasse
Standort auf der Karte
Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
